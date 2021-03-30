Trafik Haftası ne zaman? İşte tarih bilgisi

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü'', bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor. İşte, Trafik Haftası hakkında detaylar...

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında;

Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan afiş, broşür ve pankartlar, reklam panolarına, billboardlara, ulaşım araçlarına, okullara, kamu kurumları gibi yerlere asılıyor.

Trafik güvenliği konulu spot filmler de LED ekranlarda ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait barkovizyon gibi ekranlarda gösteriliyor.

Trafik eğitim parkı bulunan illerde öğrencilere yönelik karayolu trafik güvenliği konusunda uygulamalı trafik eğitimleri veriliyor.

Alışveriş merkezlerine kurulacak geçici trafik eğitim parklarında çocuklar da uygulamalı eğitimler alıyor.

İl ve ilçe merkezlerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde trafik stantları kurularak trafik güvenliğiyle ilgili mesajların yer aldığı promosyon ürünleri dağıtılıyor.

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