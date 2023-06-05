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Trafik denetiminde ceza yiyen sürücü: Devletimizin canı sağ olsun

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#Trafik Cezası#İstanbul#Dron
Trafik denetiminde ceza yiyen sürücü: Devletimizin canı sağ olsun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 13:41

İstanbul Yenikapı’da polis ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Emniyet kemeri takmadığı için 436 lira para cezası kesilen bir sürücü, “Devletimizin canı sağ olsun. Vatan millet var olsun” dedi.

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Yenikapı’da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Dron kamerasına takılan 5 sürücünün trafik kurallarına uymadıkları belirlendi. Bu sürücülere toplamda 2 bin 180 lira para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen Tugay Akmeşe isimli sürücü ise, polis ekipleri tarafından durduruldu. Akmeşe'ye 436 lira para cezası kesildi.

Trafik denetiminde ceza yiyen sürücü: Devletimizin canı sağ olsun



Feribota yetişmesi gerektiği için emniyet kemerini takmayı unuttuğunu söyleyen sürücü Tugay Akmeşe, “Maalesef emniyet kemerini takmadığım için 436 lira para cezası yedim. Devletimizin canı sağ olsun. Vatan millet var olsun. Normalde hep takıyordum ama bugün dalgınlığa geldi biraz. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Böyle denetimlerin olması da güzel bir şey. En azından insanlar biraz daha bilinçli oluyor. Bu da bize bir ders olur en azından” dedi. Akmeşe, para cezasının kesilmesinin ardından polis ekiplerine iyi çalışmalar dileyerek arabasına binip yolculuğuna devam etti.

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#Trafik Cezası#İstanbul#Dron

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