'Trafik cezası' nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü

Haberin Devamı

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçenin Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan ilçeye gelen ve arkadaşı S.K.'ya ait otomobille dolaşan Eray Karadeniz'e, polis tarafından trafik cezası kesildi. Cezayı öğrenen S.K., sokak ortasında Eray Karadeniz ile tartışmaya başladı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada S.K., belinden çıkardığı tabanca ile Karadeniz'e 3 el ateş edip, kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Kanlar içinde yığılan Karadeniz ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Karadeniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine yeniden gelerek polise teslim olan S.K. ise gözaltına alındı.



