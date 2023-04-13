Trabzon'da tepki çeken görüntü!

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, çöp ve inşaat artıkları dökülen alan ile ilgili zaman zaman kendilerine şikâyetler geldiğini, ilgili yerlere sorunu aktarmalarına rağmen soruna çözüm bulamadıklarını söyledi.

Doğu Karadeniz’in en önemli sorunların başında yer sıkıntısı geldiğini belirten Nuhoğlu, “Doğu Karadeniz’in sorunlarından bir tanesi yer sorunu. Sahillerimizin daha modernize olması için vatandaşlarımızın burada etkinlikleri daha rahat yapabilmeleri, huzur bulmaları için sosyal tesisler yapabilmek için burada 156 dönümlük bir alan elde ettik. Ulaştırma Bakanlığımızla yaptığımız protokolle birlikte burada bir tahkimat yaptık, 156 dönüm yer elde ettik. Bunun birinci etabı İskefiye Deresi ile liman arasında olan 65 dönümünde bir gençlik merkezi bir de Millet Bahçesi yapacağız. Birde Salova Mahallemizin hudutlarında olan 49 dönümlük arazi var burayı fuar alanı olarak işledik dolgu planına uyguladığımız bir yer” dedi.

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Nuhoğlu, dolgu sahasının Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olduğunu ve sorumluluk ve yetkilerin kendilerinde olmadığını söyledi.

ÇÖP DEĞİL HAFRİYAT, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI DÖKÜLÜYOR

Konuyla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise dolgu sahasına iddia edildiği gibi çöp değil hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları döküldüğünü savundu.

Yapılan yazılı açıklamada "Çarşıbaşı ilçesinde bulunan 75 dönümlük dolgu alanına, Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp döküldüğü iddia edilmiştir. Söz konusu alana Ulaştırma 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 250 metre tahkimat yapılmış olup, tahkimatın yapılmasıyla birlikte bu alanın denizle bağlantısı kesilmiştir. Denizle bağlantısı kesilen alan; hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarıyla doldurulmak üzere Ulaştırma 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyemize devredilmiştir.

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İnşaat ve yıkıntı atıklarının Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliğindeki tanımlanan bileşenleri; binaların seçici olmayan yıkımları, tamiratı, tadilatı, güçlendirilmesi, bakımı, geliştirilmesi faaliyetindeki yıkımlar ile ortaya çıkan beton, duvar malzemeleri (tuğla, briket, taş) sıva, kum, çakıl, ahşap, plastikler, seramikler, metaller, kağıt ve karton olarak belirtilmiştir. Çarşıbaşı ilçemizde bulunan söz konusu alana, bu yönetmeliğe uygun ve kontrollü bir şekilde döküm yapılmaktadır. Bu atıklar, evsel atık veya 'çöp' değildir. Alanda yapılan denetim neticesinde de mevcut atıkların inşaat, yıkıntı ve hafriyat atığı olduğu tespit edilmiştir. Evsel atık toplama işi Büyükşehir Belediyesinde olmayıp ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. İlçe belediyelerimiz topladıkları çöpleri Araklı Katı Atık Entegre Tesisi ’ne göndermekte, toplanan atıklar burada bertaraf edilmektedir" ifadelerine yer verildi.