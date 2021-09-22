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Trabzon'da sular ne zaman gelecek? TİSKİ su kesintisi listesi

#Trabzon#Sular Ne Zaman Gelecek
Trabzonda sular ne zaman gelecek TİSKİ su kesintisi listesi

Trabzon'da sular ne zaman gelecek sorusu, kentte yaşayan pek çok vatandaşın sabah saatleri itibariyle internet üzerinden araştırmalarına neden oldu. Belirli bakım, onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen su kesintisi haricinde arıza dolaylı kesintiler için de bildirimde bulunan Trabzon Su ve Kanalizasyon İşleri, bugün gerçekleşen su kesintisi hakkında da bilgilendirmede bulundu. Peki, Trabzon'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Trabzon'da su kesintisi hakkında detaylı bilgilendirme yapan TİSKİ, sular ne zaman gelecek sorusunu yanıtladı. Bazı mahallelerde gerçekleşen su kesintisi için onarım süreci hakkında bilgi verildi. İşte, TİSKİ su kesintisi bilgisi hakkında bazı detaylar

TRABZON'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

1 NOLU ERDOĞDU MAHALLESİ KAVAKMEYDAN İÇMESUYU DEPOSU VE 3 NOLU ERDOĞDU MAHALLESI 800 LÜK İÇMESUYU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLELERE 22/09/2021 19:00'A KADAR SU VERİLEMEYECEKTİR.

Etkilenen Bölgeler: ORTAHISAR AKTOPRAK MAH., ORTAHISAR AYDINLIKEVLER MAH., ORTAHISAR BAHÇECİK MAH., ORTAHISAR BENGİSU MAH., ORTAHISAR BEŞTAŞ MAH., ORTAHISAR ÇAMOBA MAH., ORTAHISAR SOĞUKSU MAH., ORTAHISAR YEŞİLTEPE MAH., ORTAHISAR 1 NOLU ERDOĞDU MAH., ORTAHISAR 2 NOLU ERDOĞDU MAH., ORTAHISAR 3 NOLU ERDOĞDU MAH.

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