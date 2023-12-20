Trabzon'da korkunç ölüm: Tünel üstündeki yaya yolundan kara yoluna düştü

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Olay, dün akşam saatlerinde Ganita mevkisinde meydana geldi. Ganita Çay Bahçesi'nden çıkan Burak Özbek, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünel üzerinde yer alan patika yoldan yürüyerek kent meydanına gitmek istedi. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özbek, demir korkulukları da aşarak, 10 metre yükseklikten Trabzon-Rize kara yoluna düştü.

Özbek'i fark eden sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne götürülen Özbek, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.