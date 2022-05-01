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Trabzon'da iki yol arasına inşa edilen camii

#Trabzon#Trafik#Yol
Trabzonda iki yol arasına inşa edilen camii

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde iki yolun ortasına inşa edilerek eleştirilerin hedefi olan cami ile hem estetik görüntüsü hem de mimarisi ile beğeni topluyor. 1 Nolu Beşirli mahallesinde Karadeniz Sahil Yolu kenarında yapılan Sahil Camii'ye, vatandaşlar her iki taraftan da üst geçitten ulaşabiliyor.

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1 Nolu Beşirli Mahallesi Sahil Cami Dernek Başkanı Haydar Karamanlı, caminin inşaatına başlarken kendilerine çok eleştirilenler olduğunu ancak bittiğinde eleştirenlerin bile "Çok güzel oldu" demeye başladığını belirterek caminin estetik bakımdan Selçuklu, Osmanlı mimari özelliğe sahip olduğunu söyledi.

ESKİDEN KERVANLARIN GEÇTİĞİ YERDİ

Caminin yapıldığı yerin Osmanlı döneminde kervanların kullandığı bir nokta olduğunu ve burada Osmanlı Dönemi'nden kalma eski bir cami olduğunu hatırlatan Sahil Camii Dernek Başkanı Haydar Karamanlı, ”Burada daha önce Osmanlıdan kalma camimiz vardı ve eski tarihlerde burası kervanların geçtiği yol güzergahı idi. Şimdi ise uluslararası bir yol oldu. Camimiz, stat yapılınca ister istemez yollar genişlediği için yıkıldı. Yıkıldığı için ihtiyaca hasıl olduğundan burası imara açıldı, imara açıldıktan sonra bizde bu projeyi uyguladık” dedi.

Trabzonda iki yol arasına inşa edilen camii

ELEŞTİRENLER ŞİMDİ ÇOK GÜZEL OLDU DEMEYE BAŞLADI

Caminin inşaatı başladığında iki yol arasında olmasından dolayı çok eleştiri aldıklarını ancak cami bittikten sonra eleştirenlerin "Çok güzel oldu" demeye başladığını kaydeden Karamanlı, “Çok eleştiri oldu burada geniş bir yerimiz vardı. Böyle bir cami yeri sahilde hiçbir caminin yok. 30 dönüme yakın bir yerimiz var. Yer hazinenin ama Diyanet İşleri Başkanlığı Ortahisar Müftülüğü'ne tahsis etti. Burası iki yol arası ama yollar geniş ondan dolayı bir şey bulamadılar iki yol arasına cami olur mu? dediler. Öyle yer var ki daha dar bir alana cami yapıldı, bunu da görüyoruz, biliyoruz. Bu bir ihtiyaç, camimiz yol üzerinde olduğu için özellikle araçlarıyla geçenler Cuma namazında camimizi dolduruyor. Görenler Allah razı olsun diyor. Baştan eleştirenler ne zaman ki cami yapıldı, ibadete açıldı, 'Çok güzel oldu' demeye başladı. Camimiz hem estetik hem Selçuklu, Osmanlı mimari özelliğe sahip gelenler o yönde camimizi beğeniyorlar. Caminin içerisinde girildiğinde insan huşu bir şekilde rahatça namazını kılıyor. Camimiz aynı anda yaklaşık 900 kişi ibadet edebilecek. Camimiz deniz manzaralı alanı açık bakıldığında insanı cezbedecek mimari yapıya sahip” diye konuştu.

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