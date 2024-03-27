Trabzon'da içme suyu hattı çalışmasında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçenin Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. Müteahhit firma tarafından sürdürülen Of- Hayrat Grup İçmesuyu projesinde, iddiaya göre hatta test amaçlı verilen tazyikli su göçüğe neden oldu. 3 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Proje alanına gelen ekipler, iş makinesi destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışmasındaki göçükle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçi toprak altında kalmıştır. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden 3 işçimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz” denildi.