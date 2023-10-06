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Trabzon'da hastanede çıkan arbede sonrası kalp krizi geçirmişti! Acı haber geldi

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#TRABZON#Polis#Hastane
Trabzonda hastanede çıkan arbede sonrası kalp krizi geçirmişti Acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 11:22

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, ziyaretçi 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam (45), 27 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, 9 Eylül'de KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin acil servisi önünde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen M.U. (25) ile M.T. (24), iddiaya göre; tedavi yapılan alana girmek istedi. İçlerinden birinin alkollü olduğu belirtilen şüpheliler, içeri girmekte ısrar edince, hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Şüpheliler ile güvenlik görevlileri ve hastane polisi arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Arbede sonrası hastane içerisinde giren Sağlam, göğsünü tutarak yere yığıldı. Yüzüstü yere düşen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sağlam'a acil servisteki doktorlar ilk müdahalede bulundu.

2 ŞÜPHELİ SERBEST

Kalbi durup, sağlık personeli müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırılan Sağlam, yoğun bakıma alındı. ​Sağlam kalp damarlarındaki daralma nedeniyle ameliyat edildi. Güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği anlar ile yaşanan arbede kameraya yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sağlam, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sağlam, bugün Yomra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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Trabzonda hastanede çıkan arbede sonrası kalp krizi geçirmişti Acı haber geldi

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#TRABZON#Polis#Hastane

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