Trabzon'da feci kazada; 1 can kaybı, 2 yaralı

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Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Sayvan Mahallesi, Elmalık mevkisinde meydana geldi. Annesinin hastanedeki kontrollerini sonrası eve dönüş yolunda olan Mustafa Pekşen’in (55) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.Kazada araçta sıkışan sürücü Pekşen eşi Gülsüm ile annesi Keziban Pekşen yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülsüm Pekşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)