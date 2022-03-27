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Trabzon'da 4 kişinin can verdiği faciada son veda

#Trabzon#Trafik#Kaza
Trabzonda 4 kişinin can verdiği faciada son veda

Trabzon’un Tonya ilçesinde dün üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişi bugün son yolculuklarına uğurlandı.

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Tonya-Vakfıkebir karayolu Karaağaçlı mahallesi mevkiinde dün Rahmi Yüksel (65) yönetimindeki 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan Rahmi Yüksel ile birlikte eşi Fatma Yüksel (66), dünürü Recep Uzuner (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner (72) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişi bugün Tonya Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazına AK Parti Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, İl Jandarma Alay Komutanı Alb. Adem Şen, Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ile yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Rahmi Yüksel’in dün nişanına gittiği torunu Ceren Yüksel dedesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü gözlenirken, cenaze namazı sonrası Rahmi ve Fatma Yüksel Kaleönü Mahallesinde, dünürü Recep Uzuner ve kardeşi Mehmet Uzuner ise Karşular mahallesinde toprağa verildi.

Trabzonda 4 kişinin can verdiği faciada son veda

"TAŞ SANKİ YUVARLANARAK DEĞİL DE UÇARAK ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Öte yandan dün yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Gül, "Dün 17.25 sıralarında Tonya'da Vakfıkebir'e giderken bu kazayı gördüm. Hemen arabadan inerek yanlarına gittim. Tahmimince olay 1-2 dakika önce olmuştu. Olay bitmişti. Bağırdım ama ses alamadım. Kaya sanki yüksekçe bir yerden yuvarlanarak değil de adeta uçarak aracın üzerine düştü. Elim bir kaza çok üzüldük" dedi.

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Trabzonda facia Kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 kişi hayatını kaybettiTrabzon'da facia! Kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle
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#Trabzon#Trafik#Kaza

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