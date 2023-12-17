Trabzon İYİ Parti’de kriz: ‘İşbirliği’ dedi adaylıktan oldu

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Pala’nın işbirliği açıklamalarının mesnetsiz olduğunu belirten Fatma Başkan açıklamasında, “Partimizin yetkili kurullarının aldığı karara saygısızlık ve il başkanlığımızın yetkisi dahilinde olabilecek çalışmalara sosyal medya üzerinden ön alma, tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığımız Sayın Ayhan Pala’ya sosyal hayatında başarılar diliyoruz. Ortahisar ilçemiz için seçimlerde ilk önce kendine inanan ve sonrasında da Ortahisar ilçemizi İYİ belediyecilikle buluşturacağına projeleriyle vatandaşımıza deklare eden adayımızı siz değerli hemşerilerimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Ayhan Pala da açıklamada bulunarak adaylıktan çekildiğini şu sözlerle duyurdu: “Siyasete unvan için girmedim. Trabzon’un her sokağında gölgem, her taşında ayak izim bulunmaktadır. Siyasete hizmet ederek daha güzel işlere imza atmak için girdim. Gelinen süreç demokratik hakların kullanılmasında; bölünmüş, ayrıştırılmış, aynı hedefe yürürken, ayrı yolların kullanılma düşüncesi hedefe ulaşılmasında amacı gerçekleştiremeyeceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bunda ısrarcı olmak Trabzon’a ve Ortahisar’a bir şey kazandırmayacaktır. İyi Parti Ortahisar Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.”