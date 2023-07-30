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Trabzon iki gencine ağlıyor

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#TRABZON#Sürmene#Boğulma
Trabzon iki gencine ağlıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 07:00

Trabzon’un Sürmene ve Of ilçelerinde dün yaşanan iki farklı boğulma olayında aynı yaştaki iki genç hayatını kaybetti.

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Sürmene ilçesi Aşağı Çavuşlu Mahallesi’nde akrabalarıyla birlikte serinlemek için denize giren Elmas Nur Öztürk (16), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Akrabalarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde hareketsiz halde bulduğu genç kız, çıkartılarak ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Elmas Nur Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KALP MASAJI YAPILDI

Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi’nde ise arkadaşları ile denize giren İsmail Şimşek (16), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, arama çalışmalarında deniz içerisinde hareketsiz halde duran Şimşek’e ulaştı. Karaya çıkarılan Şimşek’e, sağlık ekipleri suni teneffüs ve kalp masajı ile müdahale etti. Ancak Şimşek tüm çabalara rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şimşek’in arkadaşları, ekiplerin çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi.

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#TRABZON#Sürmene#Boğulma

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