Trabzon depreme hazırlanıyor; riskli bloklara yıkım

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentlerdeki yapı stoklarının depreme dayanıklılık durumu gündemde yerini koruyor. Ülke genelinde binaların güvenliğine ilişkin tedbirler ve riskli yapıların tespiti ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Karadeniz fayı nedeniyle deprem riski taşıdığı belirtilen Trabzon'da da vatandaşların talebi ile binalarda inceleme başlatıldı. Uzmanlarca çatlayan duvarlarından karot örnekleri alınıp, incelenen Maçka ilçesinde 6'şar katlı, 144 daireden oluşan Beş Yıldız Konutları'ndaki 4 bloğun riskli ve olası depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. İlçe belediyesi meclisi, riski yapılar için yıkım kararı aldı. Tahliye sonrası yıkılacak yapıların yerine kentsel dönüşüm ile yöre mimarili konutların inşasına başlanacak. İlçeye, genişletilecek kentsel dönüşüm projesi ile modern yapıların da kazandırılması planlanıyor.

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'BİNALARIN EN ÇOK SALLANDIĞI YER BURASI OLDU'

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzon'un en az deprem riski olan iller arasında yer almasına rağmen yaşanan depremi hissettiklerini belirterek, "Depremde en çok hissedilen, binaların en çok sallandığı yer burası oldu. Bu anlamda vatandaşların yoğun bir şekilde talepleri oldu. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın yetkilendirdiği laboratuvarlar ile çalışmalarımıza başladık. Binalardan numunelerimizi aldık. Riskli yapılarla ilgili tespit işlemlerine devam ettik. 4 binamız riskli çıktı. Numune alamadığımız diğer 4 binamızdan da bu yıl itibarıyla numunelerini aldık. Onların da numune sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçların gelmesiyle beraber Maçka'daki Beş Yıldız Konutları'nın depremdeki riskli yapısını ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

'DÖNÜŞÜMDE TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYACAĞIZ'

Yıkılan binaların yerine modern ve yöresel mimaride yapıların yapılacağını belirten Koçhan, "Bu dönüşümde belediye olarak taşın altına elimizi koyacağız. Vatandaş iş birliği ile inşallah bu yazın ortalarında dönüşüm projemize başlayacağız. Yaklaşık 140 konutu 300 konuta çıkartacağız. Daha modern, yangın güvenliği olan asansörü ve ısı güvenliği olan bir binaya ve görünüme kavuşacaklar. Aynı zamanda altında küçük bir alışveriş merkezi ve kreşi olacak. Maçka'da hiç olmayan bir yapıya dönüştüreceğiz. Binalar müstakil bir alanda zaten. Hem yola yakınlığı hem Sümela Manastırı'nın geçiş güzergahında olması, ilçemize de mimari anlamında artı bir değer katacaktır" dedi.

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'BU BİNALARIN YIKILMASINI İSTİYORUZ'

Binalardan birinde oturan Bahar Yılmaz da evlerinin çok eski olduğunu ve duvarlarında sürekli dökülmeler meydana geldiğini belirterek, "Oturduğumuz binadan örnek alındı; çürük çıktı. Kahramanmaraş merkezli olan gece ve gündüz iki depremi de hissettik. Bu binaların yıkılmasını istiyoruz. Çünkü yıkılmazsa, yıkılanın altında kalacağız. Evlerimizde çatlaklar var. Binalar çok eski. 1988 yılında yapılmış evler. Bunlar, hatta seli bile görmüş evler. Evlerinde tadilat yaptıranlar var. Evlerdeki çatlaklar dışarıdan da görünüyor. Balkonların altları dökülüyor. Yıkıldıktan sonra daha yeni evlerde oturup rahat ederiz. Depremde sallanınca 'Biz de binanın altında kalacağız' diye korktuk. Bir bakıyorsun ses geliyor. Baktığımızda balkonun altı, kopmuş evin içine gelmiş oluyor. Bir çatlağı ne kadar yamayabilirsiniz?" diye konuştu.

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BİLİM İNSANLARI UYARMIŞTI

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) bilim insanları da Gürcistan'daki depremlerin özellikle Rize ve Artvin'de hissedilmesinin ardından 'Karadeniz'in depremselliği' konulu bir bilgi notu yayımlamıştı. Son 20 yılda Trabzon, Rize ve Ordu açıklarında büyüklükleri 2.5 ile 4.5 arasında değişen depremler yaşandığını belirtilerek "Gürcistan'daki depremler, Karadeniz fayının aktif olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle özellikle Karadeniz fayı göz ardı edilmemeli" denilmişti. Deniz tabanından geçen Karadeniz fayının deprem riski taşıdığına dikkati çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise "'Trabzon, deprem bölgesi değildir' algısı, bugüne kadar herkesin de kabul ettiği sağlıksız yapılaşmaya neden oldu" diyerek uyarmıştı.