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Tosuncuk Mehmet Aydın ve ağabeyine, 'bank' cezası

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#Mehmet Aydın#Tosuncuk#Çiftlikbank
Tosuncuk Mehmet Aydın ve ağabeyine, bank cezası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 11:45

Çiftlik bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, gerekli izinleri almadan 'bank' ismini kullandıkları gerekçesiyle aldıkları 2 yıl 6'şar ay hapis cezası onandı.

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13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulanmıştı.

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KARAR ONANDI

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu 2 yıl 6’şar ay hapis cezası ve 10’ar lira adli para cezası kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Aydın kardeşlerinin istinaf başvurusunu redderek, kararı onadı.

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#Mehmet Aydın#Tosuncuk#Çiftlikbank

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