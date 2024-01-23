'Tosuncuk' cezaevinde eridi: 30 kilo zayıfladı

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29 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Aydın'ın hem spor hem de diyet yaptığı belirtildi. Aydın'ın avukatı Mehmet Keske , "Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Bu zararları karşılayacak şirketlerin birçok mal varlığı vardır. Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir. Müvekkilim Mehmet Aydın'ın sahip olduğu şirketlerin mal varlığı çok yüksektir" bilgisini verdi.

TOSUNCUK MEHMET AYDIN VE AĞABEYİNE, 'BANK' CEZASI

Çiftlik bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, gerekli izinleri almadan 'bank' ismini kullandıkları gerekçesiyle aldıkları 2 yıl 6'şar ay hapis cezası onandı.

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13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulanmıştı.



KARAR ONANDI

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu 2 yıl 6’şar ay hapis cezası ve 10’ar lira adli para cezası kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Aydın kardeşlerinin istinaf başvurusunu redderek, kararı onadı.