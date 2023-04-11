Tosuncuğun sağ kolu danışmanlığa sığındı

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ÇİFTLİK Bank davasının bir numaralı sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın, Uruguay’daki işlerini takip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak Türkiye’ye iade edilen Osman Naim Kaya, geçen cumartesi gecesi Brezilya’dan İstanbul’a getirilmişti. Kaya, daha sonra Mali Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.



Osman Naim Kaya, emniyetteki sorgusunda, “Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım. Daha önce tanımıyordum. Mehmet Aydın ve ailesi Uruguay’a gelince danışmanlık yaptım. Araç ve ev alım işlerinde aracılık yaparak komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım” dedi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Kaya ifadesinin devamında, Çiftlik Bank ile herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını öne sürerek, “Çiftlik Bank kurulduğu tarihte ben Uruguay’daydım. Bununla ilgili bir bilgim yok. Bitcoin cihazları ile ilgili de bir bilgim ya da alakam yok. Paralarla ilgili de bilgim yok. Ben söylendiği gibi Paraguay’a hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın’la ortaklığım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Kaya, sorgusunun ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.