Torununa açtığı davayı kazandı

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Mert Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlı’nın oğluydu. İddiaya göre Mert Tatlıses, dedesi İbrahim Tatlıses’e ait Sarıyer’deki Oyak Sitesi’nde hiçbir hakka dayanmadan ve kira sözleşmesi olmadan izinsiz şekilde oturdu. Mert Tatlıses, haksız işgal ettiği dairenin kirasını da İbrahim Tatlıses’e ödemedi. İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Taşınmazın, onayı ve rızası bulunmaksızın Mert Tatlıses tarafından 2018 Ocak ayından itibaren işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi. Müvekkilinin derhal torunu ile iletişime geçtiğini dilekçesinde anlatan avukat Karadenizli, “Müvekkil, torunundan daireyi tahliye etmesini ve bugüne kadarki haksız kullanımı nedeniyle kendisine ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ödemesini istemiştir. Mert Tatlıses ise bugüne kadar müvekkile cevap vermemiştir. Daireden çıkmayan Mert Tatlıses, senelerdir kötü niyetli olarak daireden çıkmamış ve kira bedeli ödememiştir” diye konuştu.

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Davanın ilk duruşmasında mahkeme, İbrahim Tatlıses’in avukatının sulh olmak istememeleri üzerine ecrimisil bedelinin hesaplanması için Mert Tatlıses’in izinsiz oturduğu iddia edilen daireye keşif yapılmasına karar verdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davanın karar duruşmasına İbrahim Tatlıses ile davalı torunu Mert Tatlıses katılmadı. Duruşmada İbrahim Tatlıses’in avukatı hazır bulundu.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, İbrahim Tatlıses’i haklı bularak, torunu Mert Tatlıses’in gerçekleştirdiği haksız işgalin önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, Mert Tatlıses’in 370 bin 246 lira ecrimisil bedelini (haksız işgal tazminatı) 2 yıllık faiziyle birlikte dedesi İbrahim Tatlıses’e ödemesine hükmetti.