Töreniz batsın... Baba ve ağabey tutuklandı

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KARS Kağızman’a bağlı Karabağ köyünde, 21 Aralık 2021’de jandarmaya, evde 13 yaşındaki kız çocuğu Berna K.’nin tabancayla kendini başından vurduğu ihbarı yapıldı. Adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Berna K.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Berna K.’nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertlerinin hepsi, Berna K.’nin intihar ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığınca, JASAT personelinden oluşan müşterek özel ekip kuruldu. Dosya kapsamındaki delillerin yeniden incelenmesi ve elde edilen yeni bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; Berna K.’nin babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. (36), M.K. (18) ve B.K. (16) gözaltına alındı.

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ÇAPRAZ SORGUDA ÇÖZÜLDÜLER

Gözaltındaki aile fertleri, önce yine kızlarının intihar ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra, yapılan çapraz sorgularla olayın cinayet olduğu belirlendi. Ailenin toplanıp aldığı kararla Berna K.’nin ‘namus’ bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. İşlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden kızın babası M.K. ve ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi F.K. ve diğer ağabeyleri M.K. ile B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.