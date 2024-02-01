Töre cinayetine savcı acımadı

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Cezaevinden 3 yıl önce tahliye olan Mahmut Bike, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Adalet Bike’nin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendi. Eşine daha önce hediye ettiği akıllı saatten 21 Haziran 2021 günü konumunu buldu. Eşinin ağabeyi Selahattin Erbek ve kendi kardeşi Fırat Bike ve arkadaşı Furkan Özcan’ı da yanına alıp konumun gösterdiği İstanbul Büyükçekmece’deki parka gitti. Adalet Bike yanında amcasının kızı Öznur Erbek ve Gökhan Denli ile birlikte bankta oturuyordu. Mahmut Bike, Gökhan Denli’nin üzerine saldırıp önce bıçakladı. Bike, yaralı halde kendisinden kaçmaya çalışan Denli’yi arkasından silahla vurarak öldürdü. Adalet Bike’yi ise zorla otomobiline bindirdi. Otomobildekilerin iddiasına göre, Adalet Bike D-100 Karayolu’nda Mahmut Bike’nin otomobilinden düştü, arkadan gelen Fırat Bike de Jaguar marka otomobiliyle Adalet’i yanlışlıkla ezdi. Adalet Bike hayatını kaybederken airbagleri açılan otomobil kullanılamaz hale geldi. Mahmut Bike, Fırat Bike, Furkan Özcan ve olayla ilgili çelişkili beyan veren Öznur Erbek tutuklandı. Selahattin Erbek ise yakalanamadı. 5 kişiye töre cinayeti suçlamasıyla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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SAVCI: ADALET ARAÇTAN ATILDI

Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada olay günü sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde önce Gökhan Denli’nin öldürüldüğü ardından Adalet Bike ile sanıkların araca bindiği, Jaguar marka aracın şoför koltuğuna Fırat Bike, yolcu koltuğuna ise Furkan Özcan’ın oturduğu anlatıldı. Mütalaanın devamında Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerindeyken Adalet Bike’nin araçtan atıldığı, sanıklar her ne kadar atılı suçu kabul etmeseler de Adalet Bike’nin aracın sol arka koltuğuna oturtulması ve olayın gerçekleştiği saat ve yol durumu göz önüne alındığında iki aracın arka arkaya gitmesi gerektiği bir durum bulunmadığı belirtilerek sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde atılı suçu işledikleri ifade edildi. Mütalaada suçun iki maktulün arasındaki gönül ilişkisi nedeniyle “töre saikiyle” işlendiği belirtilerek sanıklar Mahmut Bike, Öznur Erbek, Furkan Özcan ve Fırat Bike’nin ‘töre saikiyle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Savcı, firari sanık Selahattin Erbek’in dosyasının ayrılmasını talep etti.

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Mahkeme heyeti savunmalarını hazırlamaları için sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi.