Torbacıları çökerten şifreler

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İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılara yönelik aylar süren teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Başta eğlence mekanları olmak üzere sokaklarda uyuşturucu satan torbacıların kimlikleri deşifre edildi. Adreslerinin de belirlenmesinin ardından önceki gün sabaha karşı ekipler harekete geçti. Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye’nin de arasında bulunduğu 25 ilçedeki adreslere kapıları koçbaşları ile kırılarak girildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 104 torbacı gözaltına alındı.

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Evlerde özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı.

TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ

Takipte, uyuşturucu ticareti sırasında yaptıkları şifreli telefon konuşmalarının polis dinlemesine takıldığı ortaya çıktı. Torbacıların ‘4 kasa domates gönderir misin?’, ‘5.5 metre kumaş ayarlar mısın?’, ’Yemek yemeğe yanına geleceğim’ ve ‘eşofmanla ayakkabımı hazırladın mı?’ şeklinde şifreli konuştukları ve bu konuşmaların deşifre edilerek torbacıların yakalandığı belirtildi.