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Toprak’a son görev bugün

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#Boğaziçi Ünivesitesi#Zincirlikuyu#Ankara
Toprak’a son görev bugün
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak önceki gün hayatını kaybetti.

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77 yaşında hayatını kaybeden Toprak için bugün 11.00’de uzun yıllar görev yaptığı Boğaziçi Ünivesitesi’nde tören düzenlenecek. Toprak, Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Türk Tarih Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden olan ve Tarih Vakfı’nın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Zafer Toprak’ın vefat ettiğini duyurdu. Paylaşımda, “İktisat tarihi başta olmak üzere pek çok alanda kaleme aldığı eserlerle Türk tarihçiliğinde müstesna bir yere sahip olan Bilim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Zafer Toprak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allahtan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarımıza, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

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1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Toprak , Yüksek lisansını Londra Üniversitesi’nde, doktorasını da İstanbul İktisat Fakültesi’nde yaptı. Akademik çalışmaları, 19. ve 20. yüzyıl Türk tarihi üzerineydi. 20’den fazla kitabı ve 250’den fazla makalesi bulunan Zafer Toprak’ın eserlerinin bir kısmı İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olarak da yayınlandı.

ATATÜRK ENSTİTÜSÜ’NÜN BAŞINDAYDI

Toplum ve Bilim dergisi ve Yurt Yayınları’nın kurucuları arasında yer aldı. Tarih Vakfı’ın kurucuları arasında yer aldı. Türkiye İş Bankası Finans Müzesi’ni ve Asım Kocabıyık Borusan Müzesi’ni kurdu. 1992-2013 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi’nin doktora programlarının yer aldığı Atatürk Enstitüsü’nün başında bulundu. Bilim Akademisi’nin asli üyesiydi. 

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#Boğaziçi Ünivesitesi#Zincirlikuyu#Ankara

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