Toplu cenaze namazı kılınan köyde Corona Virüsü vaka sayısı arttı!

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen Mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan Corona Virüsü testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı. Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin Corona Virüsü testi pozitif çıktı. Geçen sürede Corona Virüsü testi pozitif çıkanların sayısının 45'ten 60'a yükseldiği belirtildi. Corona Virüse yakalananların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.