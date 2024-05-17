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Topladıkları zekat ve fitre paralarını PKK'ya aktarıyorlardı: 4 kişi yakalandı

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#İstanbul#PKK#Fitre
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 12:19

İstanbul'da kurban derisi, zekat ve fitre parası adı altında topladıkları paralarla terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine finans sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüpheli gördükleri kişileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, şüphelilerin örgüt yayınları olan dergi, gazete satışı yaptığını, PKK/KCK destekçisi olanlardan da kurban derisi, fitre, zekat adı altında para topladığını belirledi.

Topladıkları zekat ve fitre paralarını PKKya aktarıyorlardı: 4 kişi yakalandı

Ekipler, şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan da veri aldı. MASAK raporlarına göre toplanan paraların kendi içlerinde sözde "değer ailesi" olarak nitelendirilen terör örgütünden tutuklu, hükümlü yakınlarına, kırsal alanda faaliyet gösterirken ölenlerin aileleri ile cezaevlerindeki kendi yandaşlarına aktarıldığı belirlendi.

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Topladıkları zekat ve fitre paralarını PKKya aktarıyorlardı: 4 kişi yakalandı

Çalışmalarını tamamlayan polis, para toplama faaliyetlerinde görevli 4 şüphelinin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 181 mermi, çok sayıda ziynet eşyası, 10 bin euro, 30 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Topladıkları zekat ve fitre paralarını PKKya aktarıyorlardı: 4 kişi yakalandı

Topladıkları zekat ve fitre paralarını PKKya aktarıyorlardı: 4 kişi yakalandı

 

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#İstanbul#PKK#Fitre

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