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Topkapı Sarayı'nda restorasyon çalışmaları sonrasında ziyaretci akını

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#İstanbul#Topkapı Sarayı#Topkapı
Topkapı Sarayında restorasyon çalışmaları sonrasında ziyaretci akını
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 17:26

Topkapı Sarayı'nda restorasyon çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da açılışı gerçekleştirilen Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Mecidiye Köşkü'ne 3 gündür yoğun ziyaretçi akını oldu. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ise, "Cumhurbaşkanımızın açılışının ardından 3 günde yoğun ziyaretçi ağırladık. Bu ziyarete açık mekanlarda toplam 2500 parçayı ziyaretçiyle buluşturmuş olduk. Bu çok önemli çünkü Topkapı Sarayı'nda taşınabilen eserlerin 3 katına çıkması anlamına geliyor" dedi.

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Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri kapalı olan Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu yeniden ziyarete açıldı. Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu ile IV. avluda bulunan Saray'ın son yapısı Mecidiye Köşkü de 165 yıl sonra ilk defa ziyaretçiyle buluştu. Güvenlik, iklimlendirme ve sergileme ekipmanları yenilenen Topkapı Sarayı'nda ziyaret edilebilen alana 2 bin 150 metrekare daha eklendi.

Topkapı Sarayında restorasyon çalışmaları sonrasında ziyaretci akını

Bu alanlarda oluşturulan yerlerde sergilenen eser sayısı 290'dan bin 919'a çıkarıldı. 2014 yılında Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu tarafına bakan yamacındaki kayma ve yapıda tespit edilen çatlaklarla gündeme gelen Fatih Köşkü'nün kubbelerine 1940'lı yıllarda eklenen betonlar kaldırıldı. Zemindeki kayma durduruldu, Köşk çevresine istinat duvarı inşa edildi. Bölgeye, olası sismik hareketleri 24 saat takip eden aletsel gözlem cihazları yerleştirildi.

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Topkapı Sarayında restorasyon çalışmaları sonrasında ziyaretci akını

 "PROBLEMLER ORTADAN KALDIRILMIŞ DURUMDA"

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, yapılan restorasyon hakkına bilgi verdi. Yıldız, "Aslında bu restorasyon kapsamında zemin başta olmak üzere bütün bu anlamdaki problemler ortadan kaldırılmış durumda. İçinde bulunmuş olduğumuz Fatih Köşkü, zemin açısından oldukça zor noktada. Sarayburnu'nun en ucunda ve yaklaşık 40 metrelik bir eğimle denize kadar inen bir arazinin üzerinde.

Topkapı Sarayında restorasyon çalışmaları sonrasında ziyaretci akını

Bu nedenle bahsettiğiniz sorunlar geçmişte yaşanmıştı şimdi memnuniyetle ifade edebiliriz gerek Fatih Köşkü, gerek Mecidiye Köşkü'nde zeminle ilgili sorunların tamamı çözüldü. Bina içten ve dıştan çelik halatlarla güçlendirildi. Bununla beraber en büyük problemlerimiz kubbelerde yer alan beton yüküydü. Bu yükü yapılan çalışmalarla bin 500 ton betonu alandan uzaklaştırıp kubbeleri özgün yapılarına dönüştürmüş durumdayız. Mekan sizin de gördüğünüz gibi ziyaret edilebilir hale geldi. Cumhurbaşkanımızın açılışının ardından 3 günde yoğun ziyaretçi ağırladık. Bu ziyarete açık mekanlarda toplam 2500 parçayı ziyaretçiyle buluşturmuş olduk. Bu çok önemli çünkü Topkapı Sarayı'nda taşınabilen eserlerin 3 katına çıkması anlamına geliyor" dedi.

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Topkapı Sarayında restorasyon çalışmaları sonrasında ziyaretci akını

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#İstanbul#Topkapı Sarayı#Topkapı

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