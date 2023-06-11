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Tomografiden kaçamadı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Havalimanı#Tomografi#Kokain
Tomografiden kaçamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu yutarak kuryelik yaptığı tespit edilen yolcunun midesinde 820 gram kokain ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Sao Paulo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu yakın takibe aldı. Uçağın iniş yapmasının ardından ekiplerce yolcunun fiziki takibine başlandı.

ŞİŞKİNLİK FARK EDİLDİ

Gümrük kontrol noktasında durdurulan şüphelinin x-ray taramasından geçirilen valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Ekiplerin üst araması yaptığı esnada şüphelinin karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şüphelinin çok sayıda kapsül yuttuğu tespit edildi. Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda çıkarılan kapsüllerin içerisindeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, kuryenin 820 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı.

 

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#İstanbul Havalimanı#Tomografi#Kokain

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