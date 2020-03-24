TOKİ kura çekilişleri ertelendi mi 2020? TOKİ Isparta, Antalya, Mersin kura çekimi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada, TOKİ kura çekilişlerinin koronavirüs salgınından dolayı ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TOKİ'nin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, kura tarihleriyle de ilgili bilgi verildi. Açıklamayla beraber gözler yakın zamanda gerçekleşmesi planlanan Isparta, Antalya, Mersin TOKİ kura çekimi tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak? TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuraları erteledi.

TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan resmi açıklamada, kura tarihlerinin, TOKİ'nin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından daha sonra ilan edileceğin bildirildi. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

"Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir.