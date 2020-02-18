TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman? TOKİ Elazığ Maden, Bizmişen, Yemişlik kura çekiliş tarihi belli oldu

Dar gelirli vatandaşlara yönelik inşaa edilen TOKİ'nin sosyal konut projeleri için kura takvimi 18 Şubat'ta kesinlik kazandı. TOKİ tarafından yürütülen Elazığ Maden, Bizmişen, Yemişlik sosyal konut projelerinde kura çekim tarihi kurumun internet sitesinden duyuruldu. Peki, TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ Elazığ kura çekimi hakkında merak edilenler...

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin Elazığ Maden, Bizmişen, Yemişlik kura çekilişleri 14 Nisan 2020 Salı günü noter huzurunda düzenlenecek. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

TOKİ KONUTLARI İÇİN SÖZLEŞMEDE İSTENEN BELGELER NELER?

1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),

2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge

TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.