TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır Yenişehir kura çekiliş tarihi belli oldu

Dar gelirli vatandaşlara yönelik düzenlenen TOKİ'nin sosyal konut projeleri için kura tarihleri belli oldu. TOKİ tarafından yürütülen Diyarbakır Yenişehir kura çekim tarihi belli oldu. İşte, TOKİ Diyarbakır kura çekimi hakkında merak edilenler...

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan'da yapılacak. Kura çekimi hakkında ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

HER İL İÇİN AYRI TARİHLER

Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.