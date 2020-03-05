TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman saat kaçta? TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları ve isim listesi detayı

TOKİ Ankara kura çekimi tarihi 100 Bin Sosyal Konut Projesi takviminde belli oldu. Ankara Sincan Saraycık'ta 1610 adet 2+1, 690 adet 3+1 olmak üzere toplam 2 bin 300 konut TOKİ kura çekiminin ardından sahiplerini bulacak. TOKİ Ankara sonuç listesi, e devlet sorgulama ekranından öğrenilecek. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ Ankara kura çekilişi saat ve tarih detayı...

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin Ankara Sincan Saraycık kura çekilişi, Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda 6 Mart 2020 Cuma günü gerçekleşecek. Saat 10:00'da yapılacak çekilişte 2+1 kurası düzenlenecek. Saat 14.00'da yapılacak çekilişte ise 3+1 kurası gerçekleşecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Ankara TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

TOKİ KONUTLARI İÇİN SÖZLEŞMEDE İSTENEN BELGELER NELER?

1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),

2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge

TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.