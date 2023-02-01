Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Otobüs#Kaza#Trafik Kazası
Tokatta yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 06:14

Tokat - Sivas yolu, Kızıliniş mevkiinde yolun karlı olmasından ötürü kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Tokat Kara Yolu, Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Kazada, Van-Tokat seferini yapan C.H. sevk ve idaresindeki Tokat Yıldızı firmasına ait 60 AAV 832 plakalı yolcu otobüsü, Tokat’a 10 kilometre kala yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Tokatta yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı

Otobüsün arka kısmında dinlenen Mert Balcı adlı otobüs muavini devrilen otobüsün altında kalırken 13 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalan muavin olay yerinde öldü. Cansız beden, kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otobüs#Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu! Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

#HOLLANDA
ABDnin gözü bu davada Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

ABD'nin gözü bu davada! Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

#Alex Murdaugh
Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

#Uyku