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Gündem
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat) (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Tokat'ta orman yangını çıktı! 7 saatte söndürüldü, 50 dönüm alan kül oldu

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Tokat'ta orman yangını çıktı! 7 saatte söndürüldü, 50 dönüm alan kül oldu
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 7 saatte söndürülürken, 50 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki İkizce Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bölgede piknik yapanların yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 50 dönüm alanda zarara neden olan yangın, 7 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tokatta orman yangını çıktı 7 saatte söndürüldü, 50 dönüm alan kül oldu

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