Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'ta kuvvetli rüzgar: Tarım arazileri zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Rüzgar#Tarım#Tokat
Tokatta kuvvetli rüzgar: Tarım arazileri zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 15:15

Tokat'ın Pazar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, tarım arazilerine zarar verdi.

Haberin Devamı

Tokat'ta dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve 15 dakika süren kuvvetli rüzgar, özellikle ekili tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Pazar ilçesinde mısır, sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar da devrildi. İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Tokatta kuvvetli rüzgar: Tarım arazileri zarar gördü

AK Parti Pazar İl Genel Meclis Üyesi Halit Güngör Zığarlı, şunları söyledi:

"Şu anda Pazar Belediye Başkanımız Erdoğan Yılmaz, İlçe Başkanımız Celal Akın, İl ve İlçe Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte sahada hasar tespit çalışmalarına başladık. Tüm çiftçilerimize ve bölgemize geçmiş olsun. Akşam saatlerinde rüzgar ve yağışın neticesinde 15 dakika içerisinde gördüğünüz gibi mısır tarlalarımızın yüzde 70'inde hasar gözükmektedir. Ekili alanımız 60 bin dönümdür. Sebze ve meyvede yüzde 100 hasarımız var. Mısırların şu anda kullanılma imkanı çok zor. Mısır taneleri daha yeni oluşmaya başlamıştı. Mısır, yere değdiği için çürümeler başlayacaktır."

Haberin Devamı

Tokatta kuvvetli rüzgar: Tarım arazileri zarar gördü

Pazar ilçesine bağlı Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş ise, "Dün gece rüzgarla birlikte yağmur gördüğünüz gibi beldemizdeki ekili alanın 3'te 2'sini bu şekle getirdi. Mısırlarımızı komple yatırdı. Yağışlar domatesimizi, biberimizi kullanılmaz hale getirdi. Şu anda özellikle mısırda çiftçimiz perişan durumda" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rüzgar#Tarım#Tokat

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji