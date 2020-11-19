Tokat'ta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte edildi

Turhal Belediyesi ekipleri tarafından KPSS öncesinde toplu taşıma araçlarında ve okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı. Adayların sınavı güvenle geçirmeleri için okullarda önlemler alındı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar, lavabolar ve toplu taşıma araçları ekipler tarafından dezenfekte edildi.