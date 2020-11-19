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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Tokat'ta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte edildi

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Tokat'ta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte edildi
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TOKAT'ın Turhal ilçesinde, pazar günü yapılacak ortaöğretim düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi toplu taşıma araçlarında ve okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı.

Tokatta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte edildi
Turhal Belediyesi ekipleri tarafından KPSS öncesinde toplu taşıma araçlarında ve okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı. Adayların sınavı güvenle geçirmeleri için okullarda önlemler alındı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar, lavabolar ve toplu taşıma araçları ekipler tarafından dezenfekte edildi.

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