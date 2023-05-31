×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'ta köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı kazada ölen öğretmenleri için gözyaşı döktüler

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Öğretmen#Trafik
Tokatta köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı kazada ölen öğretmenleri için gözyaşı döktüler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 13:15

TOKAT'ta köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıp aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybeden Kimya Öğretmeni Uğur Perçin'in (41) cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Perçin'i son yolculuğuna uğurlamak için Tokat Devlet Hastanesi morgu önüne gelen öğrencileri, gözyaşı döktü. Perçin’in cenazesi Zile’de toprağa verilecek.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Tokat- Turhal kara yolu Büyükbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde Kimya Öğretmeni olan Uğur Perçin kullandığı 20 AFY 945 plakalı otomobil ile giderken, önüne köpek çıkınca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Uğur Perçin ağır, yanında bulunan Birnuğ Tuğba Özdağ hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uğur Perçin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Birnuğ Tuğba Özdağ ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Haberin Devamı

CENAZESİ ZİLE’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve bir çocuk babası Uğur Perçin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hastane morgu önünde bekleyen Perçin'in öğrencileri ise büyük üzüntü yaşayarak gözyaşı döktü. Perçin'in cenazesi bugün Zile ilçesine bağlı Küçük Aköz köyünde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Öğretmen#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

#Sağlık
Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji
Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı? ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

#Otobüste Bebek Arabası