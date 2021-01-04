MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı
GeriGündem Tokat'ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE(Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Tokat'ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Abone Olgoogle-news

TOKAT'ın Zile ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Zile-Alaca yolu üzerinde meydana geldi. Kenan Araç yönetimindeki 60 AAC 691 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan yamaca çarpıp, devrildi. Kazada araçta bulunanlardan Havva Araç (33) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Kenan Araç ile Zübeyde Demir, Mustafa Yavuz Araç ve Yağmur Melis Araç ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Havva Araç'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle