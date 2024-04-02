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Tokat'ta kayıp olarak aranıyordu! Derede cansız bedeni bulundu

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#Tokat#Turhal#Kayıp
Tokatta kayıp olarak aranıyordu Derede cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 12:50

Tokat'ın Turhal ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, derede ölü bulundu.

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Tokat’ın Turhal ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam iftardan sonra evden ayrıldı. Koçer’in eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek Koçer’in son olarak Sanayi Sitesi yakınlarında görüldüğünü tespit etti.

Bölgede yapılan geniş çaplı aramalar sonucu Koçer'in cansız bedeni Karasu Deresi'nde bulundu. Yürüyüş yaparken dengesini kaybedip suya düştüğü tahmin edilen Koçer'in cansız bedeni, incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Tokat#Turhal#Kayıp

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