×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'ta kamera sistemi ile sokak sokak takip edildi! 33 bin lira ceza kesildi

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Trafik#Ceza
Tokatta kamera sistemi ile sokak sokak takip edildi 33 bin lira ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 16:14

Tokat'ta polisten kaçan sürücünün kullandığı araç, kamera sistemi ile anbean takip edilerek durduruldu. Alkollü olduğu öğrenilen sürücüye 33 bin 339 lira ceza kesildi.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sırasında, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca şüpheli bir otomobil tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, aracı durdurmak istedi. İkaza uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı araç, KGYS kameralarınca anbean takip edilerek durduruldu.

Polisin zor kullanıp etkisiz hale getirdiği sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 33 bin 339 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 yıl 8 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatıldı.

Tokatta kamera sistemi ile sokak sokak takip edildi 33 bin lira ceza kesildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Trafik#Ceza

BAKMADAN GEÇME!