Tokat'ta kamera sistemi ile sokak sokak takip edildi! 33 bin lira ceza kesildi

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Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sırasında, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca şüpheli bir otomobil tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, aracı durdurmak istedi. İkaza uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı araç, KGYS kameralarınca anbean takip edilerek durduruldu.

Polisin zor kullanıp etkisiz hale getirdiği sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 33 bin 339 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 yıl 8 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatıldı.