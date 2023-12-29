×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'ta iki aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Polis#Kavga
Tokatta iki aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 16:07

Tokat'ın Zile ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22) öldü, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde, Zile ilçesi İstasyon Mahallesi Selağzı kavşağında meydana geldi. Husumetli olan Yıldıztepe köyü muhtarı Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22), kavşakta karşılaşınca, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Kabay ile Akarsu ile Ali Öztürk (22), Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Kabay ile Akarsu, kaldırıldıkları Zile Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Zile Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında yine kavga çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Polis#Kavga

BAKMADAN GEÇME!