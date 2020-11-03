Tokat'ta hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Turhal Devlet Hastanesi’nde idari personel olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Murat Öndeş, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Şeker, tansiyon ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olduğu öğrenilen Öndeş, 19 yıldır çalıştığı Turhal Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 2 gün sonra Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Öndeş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Murat Öndeş, Turhal Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.