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Gündem
Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Tokat'ta hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi

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Tokat'ta hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
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TOKAT’ın Turhal ilçesinde, devlet hastanesinde idari personel olan Murat Öndeş (53), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Turhal Devlet Hastanesi’nde idari personel olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Murat Öndeş, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Şeker, tansiyon ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olduğu öğrenilen Öndeş, 19 yıldır çalıştığı Turhal Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 2 gün sonra Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Öndeş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Murat Öndeş, Turhal Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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