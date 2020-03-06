TOKAT (AA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 16:43,
Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanmasına' yönelik 18 şüpheliye gözaltı kararı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde görevde bulunan asker, öğretmen, memur ve esnafın aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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