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Fatih YILMAZ/ TOKAT (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Tokat'ta çocuk parkları dezenfekte ediliyor

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Tokat'ta çocuk parkları dezenfekte ediliyor
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TOKAT'ın Turhal ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuk parkları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in talimatları ile koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında her gün yüzlerce insanın kullandığı oyun parkları Turhal Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak özel sıvılar kullanılarak dezenfekte ediliyor.

Dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Belediye ekiplerimizle vatandaşlarımızın sağlığı için oyun parklarında ve halkımızın yoğun olarak kullandığı caddelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz" dedi. 

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