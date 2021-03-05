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Gündem
TOKAT (AA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Tokat'ta çalıntı bakır kablo ve kazanları satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

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Tokat'ta çalıntı bakır kablo ve kazanları satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde çalıntı bakır kablo ile kazanları satmak istedikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesinde çalınmış bakır telefon kablolarının satılmak istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı 4. JASAT ekiplerince yapılan takip sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Satılmak istenen 625 kilogram bakır telefon kablosu ile 14 bakır kazan ele geçirildi.

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