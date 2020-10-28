Tokat'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

Kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Vali Ozan Balcı, Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında il protokolü maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak, tören alanında yerlerini aldı. Vali Balcı, Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.