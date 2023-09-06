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Tokat'ta arkadaşını vahşice öldürdü, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı

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#Tokat#Cinayet#Polis
Tokatta arkadaşını vahşice öldürdü, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 13:54

Tokat'ta arkadaşı Tuncay Erdoğar'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Cengizhan Şekerci (35), ifadesinde, "Olay yerinde bana küfür etti. Önce alkol şişesiyle kafasına vurdum daha sonra yerden taş alıp, vurmaya devam ettim" şeklinde konuştu.

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Olay, 4 Eylül'de saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Öldüğü belirlenen kişinin, başına taşla vurulduğu ve darbedildiği tespit edildi. Olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, cenazenin kardeşi Tuncay Erdoğar'a ait olduğunu teşhis etti.

Polis, dün öğle saatlerinde şüpheli olarak Cengizhan Şekerci'yi gözaltına aldı. Gözaltı sırasında pantolonunda kan lekeleri bulunan Şekerci ile Tuncay Erdoğar'ın eski hastane bahçesinde alkol almak için buluştukları, ardından kavga ettikleri ortaya çıktı. İşlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Cengizhan Şekerci, ifadesinde, "Tuncay Erdoğar, olay yerinde bana küfür etti.

Tokatta arkadaşını vahşice öldürdü, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı

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Önce alkol şişesiyle kafasına vurdum daha sonra yerden taş alıp, vurmaya devam ettim. Kanı görünce de korkup kaçtım" dedi.

TUTUKLANDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde arkadaşı Tuncay Erdoğar'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Cengizhan Şekerci (35), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Tokat#Cinayet#Polis

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