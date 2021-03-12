MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta 1 köye koronavirüs karantinası
GeriGündem Tokat'ta 1 köye koronavirüs karantinası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Tokat'ta 1 köye koronavirüs karantinası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ta 1 köye koronavirüs karantinası

TOKAT'ın Turhal ilçesine bağlı Şatroba köyü, cenaze sonrası arttığı değerlendirilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

'Yüksek riskli' iller arasında yer olan Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şatroba köyünde, koronavirüs vakalarında artış görüldü. Cenazeye katılmak için il dışından gelenlerin virüsü yaydığı değerlendirilirken, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köy, 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Turhal Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Şatroba köyünde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 12.03.2021 Cuma günü saat 23.00’dan itibaren 7 (yedi) gün süre ile karantina uygulamasına karar verilmiştir'' denildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi