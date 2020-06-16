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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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TOKAT merkezli, 2 il ve bir ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Niksar ilçesi ile birlikte Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 ecstasy hap, 4,52 gram esrar, 2,21 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 23 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3’ü tutuklanarak, ceza evine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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