Tohma Köprüsü nerede?

16 buçuk metre genişliğe ve 517 metre uzunluğa sahip, Malatya ile Sivas'ı bağlayan stratejik konumdaki Tohma Köprüsü tamamlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayacak köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.



Köprü, Karakaya Barajı üzerinde mevcut köprünün yakınına inşa edildi. Yapımında 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanıldı.

Köprünün yapımında 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanıldı. Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor.