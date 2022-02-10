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Togolu öğrencilerden 'geçmiş olsun' mesajı... Emine Erdoğan: Gözlerinizden öpüyoruz

#Emine Erdoğan#Koronavirüs#Togo Uluslararası Maarif Okulları
Togolu öğrencilerden geçmiş olsun mesajı... Emine Erdoğan: Gözlerinizden öpüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten çocukların görüntüsünü alıntılayarak "Tayyip Dedenizle her birinizi can-ı gönülden kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz" mesajını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan cumartesi günü koronavirüse yakalandıklarını duyurmuştu.

Emine Erdoğan, Togo Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiği videoya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan, "Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle her birinizi can-ı gönülden kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz" mesajını paylaştı.

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#Emine Erdoğan#Koronavirüs#Togo Uluslararası Maarif Okulları

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