Togolu öğrencilerden 'geçmiş olsun' mesajı... Emine Erdoğan: Gözlerinizden öpüyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan cumartesi günü koronavirüse yakalandıklarını duyurmuştu.

Emine Erdoğan, Togo Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiği videoya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan, "Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle her birinizi can-ı gönülden kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz" mesajını paylaştı.