TOGG'UN yeni deneyim merkezi Zeytinburnu'nda açıldı

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Togg'un İstanbul'daki ikinci 'Deneyim Merkezi' Zeytinburnu'nda açıldı. Deneyim merkezini ziyaret edenler, 3 farklı renkte olan T10X modelini detaylı şekilde inceleyebiliyor. Deneyin Merkezi'nde ayrıca, Togg şarj sistemi Trugo deneyimlenebiliyor ve Togg'un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg ile ilgili bilgilere erişilebiliyor. Ziyaretçiler, Anadolu, Gemlik ve Kula ismi verilen 3 farklı renkte sergilenen Togg T10X'e yoğun ilgi gösterdi. Araçlarda incelemelerde bulunanlardan bazıları ise T10X ile fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaştı. Noktanın ilerleyen zamanda teslimat merkezi olarak da kullanılacağı öğrenildi.

"1824'NCÜ ARAÇ BANA ÇIKTI ŞÜKÜR Kİ ÇIKMIŞ"



T10X satın alma başvurusu 1824. sırayla sonuçlanan Burak Çelik "Kula rengi, dışı grimsi içi bej olan konfigürasyonu istemiştim. Şükür ki çıktı, bekliyoruz, çok memnunuz. Ben iyi bir araç kullanıcısıyım, aracın kalitesi ve duruşu süper. Böyle bir teknoloji başka yok, farklı bir logo altında satılsa 3-4 milyon yazabilecekleri bir araba" dedi.

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Araba almayı düşündüğünü belirten Sinan Çınar, "Bu milli bir gurur, en başta heyecanlanıyorsunuz binerken. Televizyonda gördük, teknik detaylarına baktık ama yakından görmek çok başka bir şey. Başvuruda da bulunmak istemiştim ama yeni ev aldığım için başvuramamıştım. Seneye almayı düşünüyorum. Kapadokya rengini beğeniyordum ama Anadolu kırmızısı da çok güzelmiş yakından" şeklinde konuştu. T10X'in koltuğunda konuşan Bora Üney "Resimlerdekinden çok daha güzel çok daha büyük. Ekran özellikle en sevdiğim kısım oldu. Aracın içi bir ailenin kullanımına oldukça uygun, benzer segmentte bir araç kullanıyorum şu anda. Fiyatı da oldukça uygun ve rekabetçi" dedi.



Togg'un Türkiye'nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı planladığı bildirildi.